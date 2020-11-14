Cumhurbaşkanı Erdoğan Dominik Cumhurbaşkanı Abinader ile görüştü

İstanbul 2 Nolu Barosu Kurucu Üyesi Cavit Tatlı: Artık tercih hakkımız var, terörist posteri asılan baroda değiliz

İstanbul 2 Nolu Barosu Kurucu Üyesi Avukat Cavit Tatlı, yeni kurulan baroyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tatlı, 'Çoklu baro düzenlemesine karşı çıkıyordunuz bugün ise ikinci baronun başkan adayısınız, ne değişti? İkinci baro bir siyasi partinin uzantısı mı?' gibi merak edilen çok sayıda soruya cevap verdi.