Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kurundaki, faizlerdeki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanları toplantısında konuşuyor. https://t.co/LOUB2E8NDW — Yeni Şafak (@yenisafak) March 17, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Milletimiz ve tüm Müslümanların Berat gecesini hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti milletin sesidir, milletin hizmetkârıdır. Günün 24 saati milletin sesidir. Kadim davamızın bize gösterdiği yolda yürürken, partimiz daha büyük hedeflere koşuyor. Sabırla çalışarak önümüzde çıkan her sorunu çözüyoruz. Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimi istisnasız tamamında sandıktan açık ara parti olarak çıktık. 2023 seçimlerinin arefesindeyiz. Bir kez daha milletimizin karşısına çıkacağız ve seçmenden ruhsat isteyeceğiz.

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Her seçim hayati, her seçim belirleyicidir ama 2023 seçimleri gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir.

Yarın açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü’nün en önemli sembollerinden biri olacağına inandığım kalkınma hamlemizi ihtiyacımız olan büyük atılımı destekleyecek seviyeye getirdik.

Rize-Artvin Havalimanımız bitiyor, önümüzdeki ay açılışını yapacağız.

Şehir hastaneleri ile iftihar ediyoruz, şimdi onların üzerine gelmeye başladılar. Bak, sizin de eliniz ayağınız oraya düşer.

Döviz kuru ve faizdeki yaşadığımız geçiş sürecinin bedeli

Döviz kurundaki, faizlerdeki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelidir. Biz durmadık, çalışıyoruz. Fiyatlar şunlar bunlar. Sevgili vatandaşlarım bakın durmuyoruz. Bu yatırımları yaparken bu yatırımları da özellikle zaman oluyor Yap-İşlet-Devret'le bu adımları atıyoruz. Ama akılları almıyor, 'Ne demek açıklayın' diyorlar. E öğren de gel. Yüklenici firmaların kendi imkanları ile bu yatırımı yapıp ondan sonra da yaptığımız ihaleyle ama 10, ama 15, ama 20 senede bunun bedelini biz devlet olarak kendilerine ödüyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Burada yüklenici firma bunu yapıyor. Ama köprüden, ama otobanlardan geçen vatandaş bedelini ödüyor, açık mı var, bu açığı da devlet o yüklenici firmaya ödüyor.

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"Bazıları saf saf soruyor, 'ya gerçekten Kürtleri de seviyor musunuz?'"

Ülkemizin hiçbir ilini, ilçesini, köyünü ihmal etmeden her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk. Bizde ayrım yok, ne dedik? Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak dedik. Bazıları saf saf soruyor: 'Ya siz gerçekten Kürtleri de seviyor musunuz?' Ya Allah'tan korkun... Bizde ayrım yok. Rabbimizin tüm yarattıklarının siyahıyla beyazıyla, hepsi bunlar bizim kardeşlerimiz. Üstünlük şu kavim, bu kavim değil sadece ittika iledir. Sormak lazım onlara, siz ittikayı biliyor musunuz? Bilmezler. Çünkü onlar başka şeyle meşgul. Sağlıkta tarihimizin en büyük sağlık reformunu yapmışız. Onlar bunun üzerine ne ekleyeceklerini açıklasınlar. Çıksınlar söylesinler.

MİT binası

Bizim MİT'İmiz belki de Pentagon'dan sonra dünyanın iki numaralı teşkilat binasıdır. İnşallah TSK'nın tüm birimlerini, MİT'e yakın yerde inşaatı devam ediyor. Orada onunla birlikte güvenliğimizi daha güçlü şekilde temsil edeceğiz. Jandarma'ya büyük güç kattık. Polis teşkilarımız bu konuda gayet iyi konumda. Onlar ne yapacaklarını açıklasınlar. Ellerinde büyükşehir belediyeleri var. Ne yapıyorlar görelim. Peynir gemisi lafla yürümüyor. Sel afetleri olduğunda bunların belediyelerindeki yerlerin ne hale geldiğini gördük.

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Seçim Kanunu düzenlemesi en çok CHP milletvekillerini rahatlatacak

Seçim Kanunu'ndaki düzenleme en çok CHP milletvekillerini rahatlatacak. Çünkü bu parti vekilleri seçim öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı boynu bükük başka partilere altın tepside ikram ediliyor. Yeni düzenleme ile CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı milli irade adına utanç verici tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız.