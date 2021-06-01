Cumhurbaşkanı Erdoğan DSÖ'nün ödüllendirdiği AK Parti'li Tuba Durgut'u tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, "tütün salgını "ile mücadele alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla DSÖ tarafından ödüllendirilen Tuba Durgut ile telefonda görüşerek, tebriklerini iletti.

Müşerref Pervin Tuba Durgut

TUBA DURGUT KİMDİR?

Müşerref Pervin Tuba Durgut

Rize - 1973, Mehmet Yalçın, Semriz.

Eczacı; Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Indiana Üniversitesinde Halk Sağlığı yüksek lisansını tamamladı.

2009-2018 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Proje Danışmanlığı, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında müşavirlik yaptı. Aynı dönemde tütün kontrolü, obeziteyi önleme, kadına karşı şiddet alanlarında çalışmalar yürüttü ve bu alanlarda sosyal kampanyalar yönetti. Yeşilay ve Kadın ve Demokrasi Derneği Toplumsal Farkındalık Komisyonu üyelikleri yaptı.

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İngilizce bilen Durgut, evli ve 2 çocuk annesidir.

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