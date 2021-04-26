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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla pilotlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla pilotlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla pilotlarla bir araya geldi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla pilotlarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İEsenboğa Havalimanı'nda pilotlar tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda pilotlar tarafından karşılandı.

Sohbet ettiği pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü tebrik eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

AA

AA

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