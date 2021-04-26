Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla pilotlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda pilotlar tarafından karşılandı.
Sohbet ettiği pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü tebrik eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Türk pilotların Dünya Pilotlar Günü’nü kutladı. pic.twitter.com/esS4VWpETu
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Türk pilotların Dünya Pilotlar Günü’nü kutladı. pic.twitter.com/esS4VWpETu— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 26, 2021