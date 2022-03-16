Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en çok mülteci kabul eden ülkesi olarak Polonya'yı en iyi biz anlarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Ankara'da ağırladı. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"POLONYA ÖRNEK BİR TAVIR SERGİLİYOR"

"Görüşmemizde Türkiye-Polonya ilişkilerini, ekonomik konuları ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Diplomatik çabalar hızlandırılmalı. Polonya bu süreçte örnek bir tavır sergiliyor. Savaşın sona ermesi konusunda diplomatik çabalarımız sürüyor. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu yarın Ukrayna'ya gidecek.

"24 MART'TA NATO OLAĞANÜSTÜ ZİRVE YAPACAK"

Malum 24 Mart'ta Brüksel'de NATO olağanüstü liderler zirvesi yapılacak. Polonya savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Her türlü takdirin üstünde olan bu ev sahipliğinden dolayı da değerli dostum Duda'yı kutluyorum.

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"POLONYA'YI EN İYİ BİZ ANLARIZ"

Sekiz yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye olarak, Polonya'yı en iyi biz anlarız. İnsani yardımlarımızın Ukrayna'ya ulaştırması noktasında gösterdikleri destek takdire şayandır. Görüşmemizde yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyinin tesisi üzerinde durduk. Bu yılın ikinci yarısında ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza hız vereceğiz.

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Ticaret hacmimiz salgına rağmen 8,3 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Savunma sanayii alanında iş birliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Polonya ile bölgesel konularda ve çok platformda yakın iş birliğimiz mevcut. AB konusunda Polonyalı dostlarımızın yapıcı tutumunun devam edeceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuşan Duda'nın açıklamasından öne çıkanlarsa şöyle:

"Özellikle bu zor zamandaki davet için teşekkür ediyorum. Şu anda Ukrayna topraklarında savaş var, Rusya bir ülkeye saldırı gerçekleştiriyor. Tabii ki görüşmemizin ana konusu Ukrayna'nın durumuydu.

"KARŞILIKLI ÇIKARLARIMIZIN 10 MİLYAR DOLARI GEÇMESİNİ UMUT EDİYORUZ"

Ekonomik iş birliğimizin yanında, askeri iş birliğimizin devam etmesini istiyoruz. Geçen mayısta savunma alanında iş birliği başlattık. Bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz. Hatta Cumhurbaşkanı ile birlikte karşılıklı çıkarlarımızın 10 milyar doları geçmesini umut ediyoruz.

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"TÜRKİYE BÖLGEDE BÜYÜK BİR ROL OYNUYOR"

Türkiye coğrafi ve siyasi anlamda çok önemli bir devlet olarak bölgede barışın sağlanmasında büyük rol oynuyor. Bir an önce Rusların saldırısını engellememiz, sivilleri öldürmelerini durdurmamız lazım.

"TÜRKİYE'NİN MÜLTECİ KRİZİ KONUSUNDAKİ TECRÜBELERİNİ DİNLEMEK BENİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Bugün Polonya'ya yaklaşık 2 milyon mülteci giriş yapmış bulunuyor. Bizim hesaplarımıza göre her gün 100 bin kişi sınırdan geçiyor. Bugün bir mülteci krizinden bahsedebiliriz. Eğer uluslararası yardımdan faydalanamayacaksak zor bir duruma düşebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı sizinle tecrübe paylaşımı yapabildiğim için çok mutluyum. Çünkü Türkiye mülteci krizini en yakından yaşayan bir ülke. Suriye vatandaşları Türkiye'ye sığındı. Halen Türkiye mülteci kriziyle baş etmeye çalışıyor. Sizin tecrübelerinizi dinlemem benim için çok önemliydi.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÇAĞRI

Bu konuda bana bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim. Buradan tüm uluslararası devletlere çağrı yapıyorum; kendi vatandaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Kendi evlerine mültecileri kabul ediyorlar. Tüm kurumlara, resmi ve resmi olmayan kurumlara, iyi niyetli insanlara teşekkür etmek istiyorum. Uluslararası kurumlara sesleniyorum; biz tabii ki yardım etmek istiyoruz, aynı zamanda Ukrayna'dan bize sığınanlara kaliteli ve iyi koşullar sağlamak istiyoruz.

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Bu zor zamanlarını sakince geçirebilsinler diye onları desteklemek istiyoruz. İnşallah barış zamanına geçince kendi evlerine rahatça dönebilsinler. Uluslararası kurumlara çağrı yapıyorum; bu desteğe lütfen katılın. Ukrayna barışa geçtikten sonra inşa edilebilmesi için her türlü desteğe ihtiyaç duyacaktır."