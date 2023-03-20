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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız." dedi.

16:21 . 20/03/2023 Monday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin öğretmene atama müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin öğretmene atama müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere atama müjdesi verdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Erdoan şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle: Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.

'Hayırlı olsun diyerek' duyurdu

Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun"





#recep tayyip erdoğan
#ankara
#atama
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