Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere gelindiğini belirterek, “Sorunlarımızın bir kısmının elbette iktisadi dayanakları vardır. Ama emin olun ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli bir kısmı iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü.” dedi. Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’ne katıldı. Ödül alan firmaları ve temsilcilerini tebrik eden Erdoğan, müteahhitlik pazarıyla ilgili küresel düzeyde yapılan değerlendirmelerle oluşturulan dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitliği listesinin

2022 yılı sonuçlarının belli olduğunu belirtti.





TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ ÇOK FAZLA

Her alanda olduğu gibi müteahhitlik sektöründe de Türkiye’nin potansiyelinin çok daha fazlasını hak ettiğini dile getiren Erdoğan, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin altyapı ihtiyacının sürdüğünü, ilaveten gelişmiş ülkelerin artık iyice yaşlanan altyapılarını yenileme ihtiyacının da giderek arttığını kaydetti. Erdoğan, Türkiye’nin son 21 yılda gerçekleştirdiği büyük altyapı hamlesinin müteahhitleri hem tecrübe hem ekipman bakımından küresel rekabette öne çıkardığını bildirdi.





BU MÜCADELEYİ ANLAYAMAZLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’nin geleceğine dair hiçbir vizyonları ve heyecanları olmayanların şu salondaki toplantının gerisinde yatan emeği, mücadeleyi, alın terini anlayamaz. Biz 2023 vizyonu dediğimizde ‘bunlar 15 yıl sonrasının hayalini kuruyor ama bakalım o kadar siyasi ömürleri olacak mı’ diyenlerin çoğunun siyasi ömrü bizden önce dolup gitti.





HEDEFLER ARTIK BİRER HAYAL DEĞİL

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne ulaştığımız bu yıl 2023 vizyonumuzun çoğunu hayata geçirmiş olmanın şevkiyle gözümüzü 2053’e diktik. Rabb’imiz bize o günlere erişmeyi nasip eder etmez orasını bilemeyiz. Ama gençlerimizin gözlerinde 2053 hedeflerimizi hayata geçirecek azmi ve coşkuyu görebiliyorum. Dünyanın en büyük on ekonomisinden biri haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye için ne 2053 ne 2071 ne de daha öteye uzanan hedefler artık birer hayal değil. Sizlerin de tüm hesaplarınızı ilk etapta Türkiye’nin 2053’te ulaşacağı yere göre yaptığınıza inanıyorum.”





Hayat pahalılığını çözeceğiz

Hayat pahalılığı sorununu çözmek için de yoğun gayret gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, “Kurduğumuz mekanizmalara ilave yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum.” dedi. Erdoğan, milletçe birliğe, beraberliğe, kardeşliğe sıkı sıkıya sahip çıkıldığında, üstesinden gelinemeyecek hiçbir mesele, aşılamayacak hiçbir engel tanımadığına işaret etti. Erdoğan şöyle devam etti: “Ekonomide de kendi gerçeklerimize uygun tedbirler geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Elbette her mücadelenin bir bedeli yükü oluyor. Milletimizin bizar olduğu hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum..’’





Türkiye’yi göçle sıkıştırma planlarını boşa çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzensiz göçe karşı her türlü tedbirin alındığını belirterek, 'Türkiye'yi mülteci akınlarıyla sıkıştırma senaryolarının boşa çıkarıldığını' söyledi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin mezuniyet törenine katılan Erdoğan, terörle ve düzensiz göçle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:





TEPELERİNE BİNECEĞİZ

"Bölücü örgütün Kandil'deki baronlarına nefes aldırmıyoruz. Kandırılıp dağa kaçırılan geçlerin sayısı günden güne azalıyor. Terör örgütüne katılım tarihin en düşük seviyelerine indi. Bugüne kadar 45 kişi bölücü terör örgütünden kaçarak aileleri ile kucaklaştı. 2 buçuk ayda 32 terörist ikna yolu ile teslim oldu. Teröristler ya nedamet duyup, Türk adaletine teslim olacaklar ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka hiçbir yol yoktur. Vatandaşımızın canı, malı ve huzuruna kast eden kim varsa hepsinin tek tek tepelerine biniyoruz, bineceğiz."





VİCDANİ DURUŞLA ÇÖZECEĞİZ

Düzensiz göç akına karşı her türlü tebdirin alındığını da vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'yi mülteci akını ile sıkıştırma senaryolarını boşa çıkarıyoruz" dedi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "İnsan kaçakçılarına karşı alınan tedbirleri içeride ve sınır hattında artırdık. Yılbaşından bu yana 143 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişini engelledik. Kaçak olanları ve suça bulaşanları tespit edip sınır dışı ediyoruz. 61 bin kaçak göçmenden 25 bini sınır dışı edildi. Tarihimizde, kültürümüzde, inancımızda yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz. İnşallah bu meseleyi Türk millete yakışan vakar ve vicdani duruşla çözüme kavuşturacağız."



