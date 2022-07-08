Cumhurbaşkanı Erdoğan: En üst ceza verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya’nın ailesini ziyaretinde, anne Zekiye Karakaya ve ağabey Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.

Karakaya’nın, Kayseri Develi’deki cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Erdoğan görüşmede, doktor Karakaya’nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Ekrem Karakaya

Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.

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Gözyaşlarıyla uğurlandı

Konya’da Hacı Mehmet Akçay (39) tarafından görev yaptığı hastanede tabancayla vurularak öldürülen kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya (47), memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Dr. Karakaya için Develi Çarşı Camisi’nde tören düzenlendi. Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri, sağlık çalışanları, Karakaya'nın eşi Günseli Ekinci Karakaya, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İNŞALLAH KARDEŞİM ŞEHİTTİR

Cenazede konuşan Ekrem Karakaya'nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya, "Kardeşim menfur bir saldırı sonucu devlet erkanı ona şehitlik mertebesi verdi. İnşallah kardeşimiz şehittir" diye konuştu. Kardeş Karakaya’nın konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayanlar da oldu. Konuşma sonrası kılınan cenaze namazının ardından üzerinde 'şehit' notu yazan Dr. Ekrem Karakaya’nın tabutu, cenaze aracıyla ilçe mezarlığına götürüldü. Dr. Karakaya, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

CAHİLCE KATLEDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli. Bugün tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cahilce katledildi. Şehidimiz Dr. Ekrem Karakaya’ya Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına, sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz" dedi.

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Ömrünü "şifa" dağıtmaya adadı

Türkiye'yi sarsan doktor Ekrem Karakaya cinayetinin ardından, yakınları cinayete isyan etti, arkadaşlarının örnek insan olduğunu söyledi. Bir dönem aynı hastanede görev yapan göğüs hastalıkları uzmanı Mustafa Demirel, akrabası da olan meslektaşı Ekrem Karakaya'nın, "İnsanlığa hizmet edebilmek için vtıp fakültesinin başından itibaren ömrünü insanlığa adadı. Ekrem, pırlanta gibi bir çocuktu, masum bir insandı. Görev şehidi oldu. Ömrünü şifa dağıtmaya adadı. Pırıl pırıl bir çocuktu” dedi.

Gıyabi namaz kılındı

Türkiye’yi yasa boğan ve vahşice katledilen Doç. Dr. Ekrem Karakaya için 7 yıl görev yaptığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Konuşmalarından ardından hastane imamı Yakup Ökten tarafından helallik alındı, dua edilirken, çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Karakaya için Çamlık Camisi'nde öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Edirne’de İSE sağlık çalışanları, Karakaya'nın öldürülmesini önlüklerini kırmızıya boyayarak, protesto etti.

GÜNDEM Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın naaşı memleketine uğurlandı