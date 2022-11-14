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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü. Erdoğan, görüşmede “Seneye Nisan ayında Endonezya’nın MİKTA dönem başkanlığını bizden devralacak olmasından dolayı ayrıca memnuniyet duyuyoruz'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Bali Adası’nda Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Erdoğan görüşmede yaptığı konuşmada, Widodo’ya şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

  • Endonezya’yı başarıyla icra ettikleri G20 dönem başkanlığı dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, “Seneye Nisan ayında Endonezya’nın MİKTA dönem başkanlığını bizden devralacak olmasından dolayı ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle 2023 ASEAN dönem başkanlığı için şimdiden başarılar diliyor, diyalog ortaklığı hedefimize desteğinizi bekliyorum” dedi.

İHA

İHA

İHA

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