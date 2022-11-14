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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da: Kritik G-20'ye katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesine katılmak üzere Endonezya’ya gitti. Erdoğan, beraberindeki heyetle zirvenin yapılacağı Bali adasına geçti.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyada: Kritik G-20ye katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü.

Dünyanın en güçlü uluslarının yöneticileri yarın Endonezya’nın dünyaca ünlü tatil adası Bali’de bir araya geliyor. Zirve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Meksika ve Brezilya liderlerinin yokluğunda toplanacak. G-20 üyesi 17 ülkenin liderleri küresel krizlere çözüm arayışıyla bir masanın etrafına oturacak. 20 ülkeden delegelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve FIFA gibi uluslararası organizasyonların temsilcileri de adada olacak.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet de G-20 Liderler Zirvesine katılmak üzere Endonezya’ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

Bugün başlayacak olan zirvede gündem Rusya savaşı, tahıl koridoru ve diğer küresel sorunlar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bali’deki zirvede, ev sahibi Devlet Başkanı Joko Widodo, ABD Başkanı Joe Biden ve birçok devlet ve hükümet başkanı ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'da
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'da
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