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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed rejimini uyardı: Rejim çekilmezse şubat bitmeden bu işi yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de yaşananlarla ilgili sert mesajlar verdi. İdlib'deki sorunla ilgili rejimi uyaran Erdoğan, "İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde şubat bitmeden bu işi yapacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki törende dış politika ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İdlib'deki sorunun çözüm yolunun Esed rejiminin anlaşmalardaki sınıra çekilmesi ile sonlanabileceğini kaydeden Erdoğan, saldırıların devam etmesi halinde Türkiye'nin şubat ayı bitmeden harekete geçeceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir biz işgal ve ilhakın önüne geçmenin gayreti içindeyiz.

Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir biz işgal ve ilhakın önüne geçmenin gayreti içindeyiz.

Rejimi uyardı ve tarih verdi

İdlib'deki sorun çözülmedikçe ne buradan sınırlarımıza yönelen yeni kitlelerin ne de ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşü mümkün olmayacaktır.

İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde şubat bitmeden bu işi yapacağız.

Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız. Bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa ona da varız.

Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır.

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