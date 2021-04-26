Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafla iftar yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011 ve 2020 arasında yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilen esnafla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Haber Merkezi 26 Nisan 2021, 22:26 Son Güncelleme: 26 Nisan 2021, 22:30 DHA