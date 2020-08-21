Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan Camii'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geçti. Erdoğan'ın buradan açıklama yapmak üzere Dolmabahçe Ofise gitmesi bekleniyor. EKONOMİ Türkiye müjdeyi bekliyor! İşte ilk fotoğraf EKONOMİ Bakan Albayrak'tan meraklandıran 'müjde' paylaşımı: Surda bir gedik açtık GÜNDEM Mustafa Varank'tan Türkiye'yi küçümseyen Özgür Demirtaş'a kapak: Bir 'finans profesörü' bir Beypazarı Soda bile etmiyor TEKNOLOJİ Sosyal medyada tek konu 'müjde': CHP ve İYİ Partililer yine milletin sevincine ortak olamadı OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma müjdesine saatler kala paylaşım: Biz milletimize hizmet aşkıyla yola çıktık Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan videolu paylaşımda, 'Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2208125'); PID2.render('pid#comment-count-2208125'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama: Türkiye'de yeni bir dönem açılacak, bizde rüyası içerisindeyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönem açılacak. Bu müjdenin şuanda bizde hayalleri, rüyası içerisindeyiz' dedi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2208067'); PID2.render('pid#comment-count-2208067'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder