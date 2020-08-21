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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan Camii'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi.

Haber Merkezi DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geçti.

Erdoğan'ın buradan açıklama yapmak üzere Dolmabahçe Ofise gitmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma müjdesine saatler kala paylaşım: Biz milletimize hizmet aşkıyla yola çıktık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan videolu paylaşımda, 'Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama: Türkiye'de yeni bir dönem açılacak, bizde rüyası içerisindeyiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama: Türkiye'de yeni bir dönem açılacak, bizde rüyası içerisindeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönem açılacak. Bu müjdenin şuanda bizde hayalleri, rüyası içerisindeyiz' dedi.


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