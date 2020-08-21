Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan Camii'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma müjdesine saatler kala paylaşım: Biz milletimize hizmet aşkıyla yola çıktık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan videolu paylaşımda, 'Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.