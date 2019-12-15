​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

İHA'lara yeni yuva: Bölgede kuş uçurmayacaklar

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak adına kritik adımlar atmaya devam ediyor. KKTC, Geçitkale Havaalanı'nı Türk İHA ve SİHA'ların kullanımına tahsis etti. Dalaman'dan kalkan insansız hava uçakları yarından itibaren Geçitkale'yi kullanacak. Sondaj gemilerinin güvenliği de buradan sağlanacak.