Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarrajı kabul etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Türkiye ile Libya, 27 Kasım'da 'Deniz yetki' ile 'Askeri iş birliği' mutabakatları imzalamıştı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fayez Al Sarraj görüşmesinden bir kare.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fayez Al Sarraj görüşmesinden bir kare.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Türkiye meydan okuyor: Türk donanması İsrail araştırma gemisini uzaklaştırdı
DÜNYA
Türkiye meydan okuyor: Türk donanması İsrail araştırma gemisini uzaklaştırdı

Libya ile iki mutabakat

  • Türkiye ile Libya, 27 Kasım'da 'Deniz yetki' ile 'Askeri iş birliği' mutabakatları imzaladı.
  • Türkiye ve Libya buna göre, güvenlik ve askeri eğitim, ortak tatbikatlar, terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele, istihbarat değişimi ve operasyonel iş birliği, lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler, askeri tıp hizmetleri, barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonlarında, iş birliğinde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız
OYNAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Özel Yayını'nda gündeme dair soruları yanıtladı. Erdoğan, Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız' şeklinde konuşutu.


ABD iki Çinliyi kovdu

ABD iki Çinliyi kovdu

Hassas askeri bir üsse araçlarıyla izinsiz girdiler.
Dolmabahçede kritik görüşme

Dolmabahçe'de kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Beşiktaş-Malatya

Beşiktaş-Malatya

Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
Marşımızı kestiler <br>bağırarak okuduk

Marşımızı kestiler
bağırarak okuduk

Milli sporcularımıza Hırvatistan'da saygısızlık.
54 bin kişi <br>tahliye edildi

54 bin kişi
tahliye edildi

Tadilat çalışması sırasında tesadüfen bulundu.
Zirvenin sahibi Yiğido

Zirvenin sahibi Yiğido

Lider ​Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Hamsi kayboldu

Hamsi kayboldu

Vatandaşlar diğer balık çeşitlerine yöneldi.
Her an kırılabilir!

Her an kırılabilir!

'İstanbul'dan yüksek' deyip korkutan açıklamayı yaptı.
Çinlileri korkuttu

Çinlileri korkuttu

'Doğu Türkistan' paylaşımı nedeniyle maçını yayından kaldırdılar.
Haklarında karar verildi

Haklarında karar verildi

Basın Konseyi Yüksek Kurulundan Turan ve Atilla'ya kınama.
SİHA'lar Geçitkale'de

SİHA'lar Geçitkale'de

Doğu Akdeniz'de sondaj ve savaş gemilerine eşlik edecekler.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Hava kirliliği<br>had safhada

Hava kirliliği
had safhada

İran'da binlerce kişi hastanelere başvurdu.
229 yıllık tarih<br>yok oluyor

229 yıllık tarih
yok oluyor

İstanbul'daki tarihi kemer hırsızların gözde yeri oldu.
'Yanlışlıkla vurdum'<br>diyerek kaçtı

'Yanlışlıkla vurdum'
diyerek kaçtı

​Kütahya'da borç kavgasında bir kişi yaralandı.
Buz ve don uyarısı

Buz ve don uyarısı

​Doğu illerinde soğuk hava etkili oluyor.
Bakan Pekcan müjdeyi verdi

Bakan Pekcan müjdeyi verdi

1 Ocak'tan itibaren ihracatçıya 'tek tıkla' destek verilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.