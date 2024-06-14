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Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak: Gündeminde Gazze var

G7 ülkeleri İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak. Dünya liderlerine seslenecek Erdoğan'ın gündeminde terör devleti İsrail'in 8 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam olacak.

08:10 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği konuları... Küresel siyasetin nabzı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı G7 Liderler Zirvesi'nde atacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'daki resmi temaslarının ardından bugün dünya liderleriyle birlikte yüksek düzeyli zirve oturumuna katılacak.


Konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak. Erdoğan, İsrail'in 8 aydır Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dünyanın nasıl sessiz kaldığına dikkatleri çekecek.


G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meseleler de ele alınıyor. Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara mercek tutuluyor. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı örnek olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "İkili ticaret hacminde 20 milyar dolar hedefini yakalamak üzereyiz. Bir sonraki hedef 25 milyar dolar avroya ulaşmak" dedi. Gazze konusunda da konuşan Erdoğan "İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı çok mühimdir. Örnek teşkil etmelidir." ifadelerini kullandı. İspanya Başbakanı Sanchez ise "Türkiye ile Gazze konusunda kalıcı ateşkes, insani yardım, rehineler konusunda ortak görüşü paylaşıyoruz." şeklinde konuştu. Bir gazetecinin tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusuna tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hukuk devletinde kararları yargı verir. Bir gazetecinin teröristleri savunması üzücü. Başını sallama. Bak ben sallamıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi: Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-İspanya İş Forumu'nda dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İspanya ile ilişkilerimizi kazan kazan ilkesiyle geliştireceğiz. Hükümetler arası zirve toplantısının temel sütunu bu. Potansiyelimiz bizlere daha ileri gitme cesareti veriyor" dedi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, 'Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız." diyerek İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 37 bin insanın göz göre göre katledildiği Gazze'deki mezalime karşı tavrını takdir etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#G7 Liderler Zirvesi
#İtalya
#Gazze
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