Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak: Gündeminde Gazze var

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği konuları... Küresel siyasetin nabzı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı G7 Liderler Zirvesi'nde atacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'daki resmi temaslarının ardından bugün dünya liderleriyle birlikte yüksek düzeyli zirve oturumuna katılacak.
Konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak. Erdoğan, İsrail'in 8 aydır Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dünyanın nasıl sessiz kaldığına dikkatleri çekecek.
G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meseleler de ele alınıyor. Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara mercek tutuluyor. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde.