Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak: Gündeminde Gazze var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "İkili ticaret hacminde 20 milyar dolar hedefini yakalamak üzereyiz. Bir sonraki hedef 25 milyar dolar avroya ulaşmak" dedi. Gazze konusunda da konuşan Erdoğan "İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı çok mühimdir. Örnek teşkil etmelidir." ifadelerini kullandı. İspanya Başbakanı Sanchez ise "Türkiye ile Gazze konusunda kalıcı ateşkes, insani yardım, rehineler konusunda ortak görüşü paylaşıyoruz." şeklinde konuştu. Bir gazetecinin tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusuna tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hukuk devletinde kararları yargı verir. Bir gazetecinin teröristleri savunması üzücü. Başını sallama. Bak ben sallamıyorum." dedi.