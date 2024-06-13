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Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesinde dünya liderlerine seslenecek

G7 ülkeleri İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel davetli olarak katılacağı zirve oturumunda dünya liderlerine seslenecek. Gündeminde terör devleti İsrail'in 8 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam olacak.

09:42 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:52 - 13/06/2024 Perşembe
Diğer
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği konuları...


Küresel siyasetin nabzı, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ın da katılacağı G7 Liderler Zirvesi'nde atacak.

G7 Liderler Zirvesi'ne, 13-15 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Bari şehri ev sahipliği yapacak.


Erdoğan özel davetli


Zirveye, İtalya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada liderleri katılacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede özel davetli olarak yer alacak.


Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte yarın yüksek düzeyli zirve oturumuna katılacak.


Konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak.


Gazze'deki katliama dikkat çekilecek


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak.


Erdoğan İsrail'in 8 aydır Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dünyanın nasıl sessiz kaldığına dikkatleri çekecek.


Küresel meseleler ele alınacak


G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meseleler de ele alınacak.


Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara mercek tutulacak.


Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde olacak.




#Recep Tayyip Erdoğan
#G7
#Gazze
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