Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlunu kabul etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Yapıcıoğlu "Görüşmeler sürecek. Konular netleştikçe kamuoyu ile paylaşacağız. Başlıklardan biri de seçimlerdi." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlunu kabul etti
Zekeriya Yapıcıoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan. (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Yapıcıoğlu "Görüşmeler sürecek. Konular netleştikçe kamuoyu ile paylaşacağız. Başlıklardan biri de seçimlerdi." ifadelerini kullandı.

İTTİFAK MESAJI VERMİŞTİ

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde, Adana'da yaptığı açıklamada, mevcut ittifakların içinde yer alıp almayacağı sorusuna yanıt vermişti.

Yapıcıoğlu, "Şartlar el verirse, böyle bir teklif gelirse biz de bir ittifak içerisinde yer alabiliriz. Üçüncü bir ittifakı kendimiz oluşturmak gibi bir arayışımız yok.'' demişti.

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