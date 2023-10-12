Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan telefonda İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeleri ele aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Al Nahyan (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.
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31 dakika önce