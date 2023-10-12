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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan telefonda İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeleri ele aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini belirtti.

Halil Akkoç
12:40 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Al Nahyan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Al Nahyan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Al Nahyan
#Filistin
#İsrail
31 dakika önce
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