Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşmesinin saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a vardı.

NATO Zirvesi için Litvanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme saati belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile yarın saat 18.00'de bir araya gelecek.