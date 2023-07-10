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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşmesinin saati belli oldu

NATO Zirvesi için Litvanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme saati belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile yarın saat 18.00'de bir araya gelecek.

16:42 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a vardı.


NATO Zirvesi için Litvanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme saati belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile yarın saat 18.00'de bir araya gelecek.


Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz' denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR

11-12 Temmuz'da düzenlenecek zirve öncesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.


Erdoğan, yarın saat 12.00'de ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek.



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44 dakika önce
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