Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas görüştü: İsrail'in tahrik ve tehditlerinin karşısında duracağız

İsrail güçleri, cuma gününün ardından bu sabah yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Aksa’nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darbetmiş daha sonra fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, polisin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail güçleri ay başından bu yana 18 Filistinliyi öldürdü.

Gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüğünü açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, Abbas ile görüşmesinde İsrail'in tahrik ve tehditlerin karşısında duracağını vurguladı.

OYNAT 00:21 Tanzanya'da binlerce Müslüman Kur'an-ı Kerim dinlemek için stadyumu doldurdu Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da binlerce dinleyicinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim okuma yarışması yapıldı. Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına Tanzanya başta olmak üzere 22 ülkeden yarışmacı katıldı. Yarışmada birinci olan Kongolu Brazzavilleli Thiame Bouna'ya 8 bin 600 dolar para ödülü verildi. BiP'te paylaş

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"İSRAİL'İN SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim.

Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim."