Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas görüştü İsrailin tahrik ve tehditlerinin karşısında duracağız
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas görüştü: İsrail'in tahrik ve tehditlerinin karşısında duracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüğünü açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas görüştü: İsrailin tahrik ve tehditlerinin karşısında duracağız
Mahmud Abbas - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Fotoğraf: Arşiv)

İsrail güçleri, cuma gününün ardından bu sabah yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Aksa’nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darbetmiş daha sonra fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, polisin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail güçleri ay başından bu yana 18 Filistinliyi öldürdü.

Gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüğünü açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, Abbas ile görüşmesinde İsrail'in tahrik ve tehditlerin karşısında duracağını vurguladı.

Tanzanya'da binlerce Müslüman Kur'an-ı Kerim dinlemek için stadyumu doldurdu
OYNAT 00:21
Tanzanya'da binlerce Müslüman Kur'an-ı Kerim dinlemek için stadyumu doldurdu
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da binlerce dinleyicinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim okuma yarışması yapıldı. Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına Tanzanya başta olmak üzere 22 ülkeden yarışmacı katıldı. Yarışmada birinci olan Kongolu Brazzavilleli Thiame Bouna'ya 8 bin 600 dolar para ödülü verildi.

"İSRAİL'İN SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim.

Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim."

İşgalci İsrail güçleri Filistinli babayı çocuğunun gözü önünde copla darbetti
OYNAT 00:34
İşgalci İsrail güçleri Filistinli babayı çocuğunun gözü önünde copla darbetti
Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen işgalci İsrail güçleri Filistinli baba ile oğluna saldırdı. Küçük çocuğun haykırışlarına aldırış etmeyen işgalci güçler Filistinli babayı coplayarak darp ederken, çocuk darbelerden kaçarak kurtuldu.

TVNET Özbekistanda

TVNET Özbekistan'da

İftar sofralarına Semerkand'dan misafir olunuyor.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Beşiktaş deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşıyor.
Erdoğan ile Abbas görüştü

"İsrail'in tahrik ve tehditlerinin karşısında duracağız"
Süper Lig'e damga vuruyor

Süper Lig'e damga vuruyor

​Devre arasında gelen futbolcu, 9 maçta 9 gol attı.
Şanssızlıklar <br>peşini bırakmıyor

Şanssızlıklar
peşini bırakmıyor

Süper Lig'de ilk çıktığı maçta şok yaşadı.

Tonlarca taş üzerine devrildi

Tonlarca taş üzerine devrildi

​Amasya'da feci kaza: Sürücü kurtarılamadı.

​Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 1 Mayıs'tan önce hesaplarda.

​Yüzde yüz yerli: Dışa bağımlılığı bitirecek.

​Vatandaşlardan Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretlerine tepki.

Tereyağı diye margarin ve patates püresi karışımı sattılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.