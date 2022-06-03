Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri İsveç ve Finlandiyayı görüştü
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri 'İsveç ve Finlandiya'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ele alındı. Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri İsveç ve Finlandiyayı görüştü
Stoltenberg - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Fotoğraf: Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebi ele alındı.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ MEŞRU TEMELLERE DAYANIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik taleplerine dair Türkiye’nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.

STOLTENBERG: "TÜRKİYE'NİN BEKLENTİLERİ KARŞILANMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye’nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya NATO kapısını kapattı: Biz bunlara nasıl inanacağız?
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya NATO kapısını kapattı: Biz bunlara nasıl inanacağız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlanlandiya'ya NATO kapısını kapattı: Biz bunlara nasıl güveneceğiz?
OYNAT 03:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlanlandiya'ya NATO kapısını kapattı: Biz bunlara nasıl güveneceğiz?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Müslüman bir delikten iki kez ısırılmaz. Bir sokulduğumuz yerden bir daha ısırılmayacağız. Türkiye'ye geleceklermiş, bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz. Biz bunlara nasıl inanacağız' ifadelerini kullandı.

Muğla sallandı

Muğla sallandı

​AFAD'dan Datça açıklarındaki deprem için ilk açıklama.
Çamur yağışına dikkat

Çamur yağışına dikkat

​Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı: Tedbirli olun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

​İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ele alındı.

​Kimler faydalanabilecek: Şartları belli oldu.

Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​İSKİ'ye ait freni tutmayan hafriyat kamyonu kanala uçtu.

Fenerbahçe Jorge Jesus için imza töreni düzenliyor.

​Kartpostal gibi manzara dron ile kaydedildi.

​Elon Musk 'kötü hislerim var' diyerek yöneticilerine talimat verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.