Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin 8 Ocak'ta İstanbul'da bir araya gelecek: Dev proje açılabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Ocak’ta Türkiye’yi ziyaret edecek.

ÖNEMLİ İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAKLAR

Kremlin Sözcüsü Dmityriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyareti tarihini açıkladı.

Peskov, Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’yi 8 Ocak’ta ziyaret edeceğini açıkladı. Peskov açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in önemli ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ve bölgesel konuların ele alınacağını dile getirdi.

TÜRK AKIMI HATTINI AÇACAKLAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ocak 2020’de, Türk Akımı doğal gaz boru hattını açmayı planladıklarını ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Burada son zamanlarda yapılan telefon görüşmelerinde Putin ve Erdoğan’ın bu projeyi tüm altyapısı tamamlandıktan sonra Ocak ayının başlarında birlikte açma niyetlerini olduklarını doğrulayabilirim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türk Akımı doğal gaz boru hattı şu anda Sırbistan sınırında, Bulgaristan sınırından Macaristan’a kadar olan bölgede yapım aşamasında bulunuyor.