Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in gülümseten diyaloğu: Bir dahakine bize tatile gelin

Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider ayaküstü sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çeşitli görüşmeler yapmak üzere Rusya'nın Soçi kentine gitti.
Putin, Rus Sanatoryum'daki ikili görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider burada ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.
'O zaman bize tatile gelin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soçi'yi çok beğendiğini ve Karadeniz'e benzettiğini söyledi.