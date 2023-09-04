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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in gülümseten diyaloğu: Bir dahakine bize tatile gelin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılayan Putin, yolculuğun nasıl geçtiğini sorduktan sonra "Bir dahaki sefere bize tatile gelin" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soçi'yi çok beğendiğini ve Karadeniz'e benzettiğini söyledi.

14:49 . 4/09/2023 Pazartesi
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Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider ayaküstü sohbet etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çeşitli görüşmeler yapmak üzere Rusya'nın Soçi kentine gitti.

Putin, Rus Sanatoryum'daki ikili görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider burada ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.

'O zaman bize tatile gelin'

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
"Nasılsınız? Nasıl geçti yolculuğunuz?"
diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yolculuğun bir saat 15 dakika sürdüğünü belirtti.
Putin ise
"O zaman bize tatile gelin bir dahaki sefere"
şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soçi'yi çok beğendiğini ve Karadeniz'e benzettiğini söyledi.




#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Rusya
#Soçi
#Putin
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