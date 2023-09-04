Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in gülümseten diyaloğu: Bir dahakine bize tatile gelin

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'deki Rus Sanatoryumu'nda bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında ilk açıklamayı yapan Putin, ''Tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları gündeme getirmeyi planladığınızı biliyorum. Bu konuda müzakerelere açığız. Görüşme sırasında Ukrayna kriziyle ilgili meseleler de istişare edilecek'' açıklamasında bulundu.