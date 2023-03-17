Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Stoltenberg telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik." açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan'ın açıkladığı bu karara ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamasında söz konusu kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, "Bu, Finlandiya'nın güvenliğini, İsveç'in güvenliğini ve NATO'nun güvenliğini güçlendirecektir." ifadelerini de kullandı.