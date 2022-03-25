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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşamayı görüştü. Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

"NATO ZİRVESİ'NDE BİR KEZ DAHA VURGULADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan; görüşmede, NATO Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.

"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ HAYATA GEÇİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.

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Sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

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