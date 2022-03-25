Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

"NATO ZİRVESİ'NDE BİR KEZ DAHA VURGULADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan; görüşmede, NATO Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.

"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ HAYATA GEÇİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı