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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle, 18-19 Temmuz 2022 tarihinde İran'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İrana gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; ziyaret kapsamında, Türkiye- İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin başkanlıklarında 19 Temmuz'da Tahran'da icra edilecek. İlgili Bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye- İran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoağan, aynı gün İran Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.

Zirve'de, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle Rus mevkidaşıyla ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.

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