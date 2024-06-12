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Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8'inci Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e gitti.

15:38 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:38 - 12/06/2024 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye-İspanya 8'inci Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan özel uçak 'CAN' ile İspanya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir eşlik etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#İspanya
#Esenboğa
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