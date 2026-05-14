Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır

"Türkiye olarak, küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak 'uygulanabilir kurallara' dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz. Bölgemizde ve küresel düzeyde kriz ve çatışmaların sona erdirilmesi adına hem çok taraflı örgütler nezdinde hem müstakilen sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz. Barış diplomasisi ve arabuluculukla taraflarla güven temelinde diyalog kuruyor, meselelerin diplomasiyle çözümü için somut adımlar atılmasını sağlıyoruz."