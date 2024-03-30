Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Sizlerle beraber olmaktan, hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bu güzel bahar gününde bizleri bir araya getiren rabbime hamdediyorum. Artık son 10 gününe girdiğimiz Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor, bu mübarek günlerin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 6 aydır İsrail'in zulmü altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize dua ediyoruz. Bizler ailelerimizle, sevdiklerimizle, dostlarımızla birlikte oruçlarımızı huzurla açarken, bombaların yanı sıra açlık ve susuzlukla da katledilmek istenen Gazzeli mazlumların Allah yardımcısı olsun diyoruz.





İstanbul'un şu anki belediye başkanına sorun, Arnavutköy'ün nerede olduğunu bilmez.





Alanda 35 bin kişi var

Şuanda emniyetin verdiği sayıya göre alanda 35 bin kişi var. Evvellah bu akşam, kampanya bitiyor.





Yerel yöneticilerimizi belirlerken, cumhurbaşkanınız olarak ben yanınızdayım. Kabine yanınızda. Yerel yönetim de yanınızda yer alırsa, Arnavutköy hizmetten geri kalır mı?





Arnavutköy'ü gerçek belediyeciliğe Murat Kurum kardeşime ve aynı zamanda Arnavutköy belediye başkan adayımız Candanoğlu'na teslim ediyor muyuz? Öyleyse, ana kademe çok çalışacak fazla bir şey kalmadı. Kadın kollarımız çok çalışacak. Gençler çok çalışacağız. Yarın da sandıklara sahip çıkacağız. Yerel yönetim de yanımızda olduğu zaman Arnavutköy hizmetten geri kalır mı? Bugüne kadar nasıl kalmadıysa bundan sonra da kalmayacak.





"Fatih'in emanetine sahip çıkın"

Çam Sakura Hastanesi'ni yaptık, şu anki belediye başkanı oranın yolunu yapmadı. Arnavutköy'ün rekor kırarak İstanbul'a örnek olacağına ben inanıyorum. Seçim gününe kadar, kapı kapı dolaşmaya var mıyız?





İstanbul'u Muradına kavuşturarak, şehrimize yeniden gerçek belediyecilikle tanıştıracağız. Bakanlıktan aldık, İstanbul'a belediye başkan adayı yaptık. Bu işi biz biliriz. Belediyecilik nedir bunu biz biliriz. Bu yüzden buraya bir bakan arkadaşımı, mühendis bakan arkadaşımı buraya gönderdik. İşi bileni gönderdik.





Murat kardeşimi tercih ettiğimiz anda, İstanbul başka bir yöne açılacak. Sizlerden Fatih'in emaneti bu şehre sahip çıkmanızı bekliyorum.





Kimileri de kayak yapmaya İsviçre'ye gider. İstanbul'a kar yağar her taraf rezillik ama İstanbul'un belediye başkanı ortada yok.





Kastamonu'da sel oldu, Murat Kurum oradaydı. Deprem oldu, Murat Kurum oradaydı.



