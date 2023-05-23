|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki halk buluşmasına telefonla bağlandı: İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in kırsal Küner Mahallesi'nde, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen halk buluşmasına telefonla bağlandı. Erdoğan yaptığı açıklamada "İzmir'in geneli için çok farklı bir havayı, neticeyi teneffüs etmek istiyoruz. Artık herhalde İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır. (Vatandaşların tepkisi üzerine) Yuh çekmek işi bitirmiyor, sandıklara yuhları doldurun. Pazar günü inşallah sandıklara bunları doldurursanız o zaman tabii muhteşem olacaktır" ifadelerini kullandı.

21:21 . 23/05/2023 Tuesday
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım kentteki temasları kapsamında Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle meydanında vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılanan Yıldırım, burada mahalleliyle sohbet edip taleplerini dinledi.

Binali Yıldırım, alandakilerin ısrarı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Bunun üzerine buluşmadakilere hitap eden Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Sivas'ta bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben de özellikle Küner halkına Sivas'tan en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Burada da bugün çok çok muhteşem bir miting gerçekleştirdik. 100 bini aşkın Sivaslı Yiğidoların katıldığı bir mitingi gerçekleştirdik. Tabii İzmir'den bu Küner yüksek oy veren bir yer olmasına rağmen sadece Küner yetmez. İzmir'in geneli için çok farklı bir havayı, neticeyi teneffüs etmek istiyoruz. Artık herhalde İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır. (Vatandaşların tepkisi üzerine) Yuh çekmek işi bitirmiyor, sandıklara yuhları doldurun. Pazar günü inşallah sandıklara bunları doldurursanız o zaman tabii muhteşem olacaktır. Ben buradan gerek Devlet Bey gerek Mustafa Bey gerekse diğer misafir arkadaşlar olmak üzere hepsi adına sizlere selam, sevgi gönderiyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun."

Erdoğan'a, konuşması sırasında alandakiler de sık sık sloganlarla destekte bulundu.

Yıldırım ise İzmir ve Türkiye genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı alandakilere teşekkür etti.

Küner ve çevre köyleri doğal gazla buluşturacaklarının müjdesini veren Yıldırım, "Değerli kardeşlerim ne bir eseri ne beş eseri, binlerce eserimiz var bu topraklarda. İzmir'de bugün sağa bakın, sola bakın, önünüze bakın, arkanıza bakın, yukarıya bakın, aşağı bakın, bizim eserlerimizi göreceksiniz. Güzel İzmir'i otoyollarla, bölünmüş yollarda donattık." dedi.

Binali Yıldırım, pazar günü gerçekleştirilecek seçimde vatandaşlardan güçlü bir destek beklediklerini vurgulayarak, bu sayede Kandil'dekilerin, Pensilvanya'dakilerin ve onların arkasındakilerin sesini keseceklerini ifade etti.

Programa, AK Parti'den İzmir Milletvekili seçilen Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve diğer ilgililer de katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zatın ekranda gösterdiği kanunun içeriğinden bile haberi yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zatın ekranda gösterdiği kanunun içeriğinden bile haberi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şimdi Kılıçdaroğlu peşine taktıklarında da akıl ve izan bırakmadı. Bunlar hem yalancı, hem cahil ne derseniz deyin. Asılsız iddialarla siyaseti kirletmeye çalışıyorlar. Güya AK Parti Öcalan'ı af getirmek için girişimde bulunmuş. Böyle bir yalan olabilir mi? Bu zatın tasarıyı imzalayanlar olarak zikrettiği isimler o tarihte bakanlar kurulu üyesi bile değiller. O zaman ilk defa çıkarılan bir kanun da değil. Geçmişte 1985 yılına dayanıyor. Bunu zaten Milli Güvenlik Kurulu'ndan bir çıkış süreci var. Bu zatın ekranda gösterdiği kanunun içeriğinden bile haberi yok. Bu çakma avukat. Terör örgütünü sevk ve idare edenler bu konudan yararlanamazlar. Bu kanunların terörist başına uygulanamayacağını da bilmiyorlar. AK Parti döneminde hiçbir terörist başını hapisten çıkartma girişimi yapılmamıştır." dedi.


#Binali Yıldırım
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#İzmir
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Özdağ'ın kararı ne oldu?