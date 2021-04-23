​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Beyaz Saray, iki liderin hazirandaki NATO zirvesinde görüşme kararı aldığını açıkladı.
Ayrıntılar birazdan....
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Beyaz Saray, iki liderin hazirandaki NATO zirvesinde görüşme kararı aldığını açıkladı.
Ayrıntılar birazdan....
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