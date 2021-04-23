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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüştü
İki lider telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Beyaz Saray, iki liderin hazirandaki NATO zirvesinde görüşme kararı aldığını açıkladı.

Ayrıntılar birazdan....

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