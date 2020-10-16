Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trudeau ile görüşmesinde, Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu belirtti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trudeau ile görüşmesinde, Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
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