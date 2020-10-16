Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ticaret hacminin artırılması ve savunma sanayii işbirliğindeki sorunların giderilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Haber Merkezi 16 Ekim 2020, 22:53 Son Güncelleme: 16 Ekim 2020, 23:00 AA