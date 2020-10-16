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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ticaret hacminin artırılması ve savunma sanayii işbirliğindeki sorunların giderilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Haber Merkezi AA
Kanada Başbakanı Trudeau - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kanada Başbakanı Trudeau - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trudeau ile görüşmesinde, Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu belirtti.

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