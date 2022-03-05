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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
​​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

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