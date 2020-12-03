Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ Zaferi kutlamaları için Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-10 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.
Bakü'de düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak
Erdoğan, ziyareti kapsamında Karabağ zaferi için Bakü'de düzenlenecek askeri geçit törenine de katılacak. Başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek törende Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar sergilenecek.
Karabağ ile ilgili gelişmeler görüşülecek
Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ikili görüşme de gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Karabağ zaferi, Türk askerinin mecliste çıkan tezkere sonucu Karabağ’da görev yapacak olması ve Türkiye-Rusya arasındaki ateşkesin uygulanmasına yönelik mutabakatın değerlendirilmesi bekleniyor.