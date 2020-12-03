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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ Zaferi kutlamaları için Azerbaycana gidiyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ Zaferi kutlamaları için Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9-10 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Erdoğan, Bakü'de, Ermenistan ordusundan ele geçirilen zırhlı araçların ve diğer silahların sergileneceği askeri geçit törenine katılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-10 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Bakü'de düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak

Erdoğan, ziyareti kapsamında Karabağ zaferi için Bakü'de düzenlenecek askeri geçit törenine de katılacak. Başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek törende Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar sergilenecek.

Karabağ ile ilgili gelişmeler görüşülecek

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ikili görüşme de gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Karabağ zaferi, Türk askerinin mecliste çıkan tezkere sonucu Karabağ’da görev yapacak olması ve Türkiye-Rusya arasındaki ateşkesin uygulanmasına yönelik mutabakatın değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı

Erdoğan ve Aliyev'den samimi görüntüler
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Erdoğan ve Aliyev'den samimi görüntüler
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