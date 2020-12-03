Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ Zaferi kutlamaları için Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz terörle uğraşırken bunların milletvekilleri terörist cenazelerine omuz verdi

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Biz teröristlerle savaşırken, bunların millet vekilleri onların tabutlarına omuz vermek suretiyle ortaya çıktılar. İşte geçenlerde gördünüz. Cenaze namazında bile, bu ahlaksız, bu terbiyesiz adam sırıtıyor. Pişmiş kelle gibi' ifadelerini kullandı.