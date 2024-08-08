Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti: İsrail ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha gösterdi

Doğalgazın küresel enerji piyasaları açısından önemi giderek artmaktadır. Doğalgaza olan talebin artması sebebiyle, d ünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip olan ülkelerin sahip oldukları geniş doğalgaz rezervleri ekonomik ve siyasi gücün önemli göstergesi haline geldiği gibi bu ülkelerin stratejik önemini de arttıracağı beklenmektedir. Ancak, dünyanın en yüksek doğalgaz rezervlerine sahip olan ülkeler ile dünyanın en fazla doğalgaz üreticileri olan ülk eler aynı ülkeler değildir. DÜNYANIN