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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti: İsrail ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine Türkiye'nin Körfez'deki stratejik ortağı Katar'ın lideriyle devam edecek. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde bir numaralı gündem maddesi Orta Doğu'da artan gerilim ve terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik alçak saldırı ve katliamlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde, İsrail'in, Haniye suikastıyla ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Seren Som
16:44 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:07 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile bir araya geldi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani görüşmesi saat 16.30'da sona erdi. Görüşme, 2,5 saat sürdü.


Erdoğan'dan uluslararası topluma etkin adım çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye suikastıyla ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu, Türkiye'nin bölgeye kalıcı barış ve huzuru getirici çözüm için çalışmaya devam ettiğini, Katar ile birlikte sonuç alıcı gayretleri artırma niyetinde olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in hem Filistin toprakları hem de Lübnan'daki saldırıları ile bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını, son günlerde iyice artan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun etkin adımlar atması gerektiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Katar ile ekonomik ilişkiler başta olmak üzere siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda iş birliğini ileri noktalara taşıma kararlığının tam olduğunu, atılacak adımlarla iki ülke arasındaki dayanışmanın perçinleneceğini söyledi.



İsmail Haniye’yi on binler uğurladı: Türkiye ve İslam dünyası Doha’ya akın etti

Katil İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Katar'da tören düzenlendi. Şehit İsmail Haniye için tüm camilerde sela verildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren farklı ülkelerden çok sayıda kişi törene katılmak için camiye akın etti. Hamas mücahidi Haniye, Doha’da cenaze namazının ardından Luseyl kentinde defnedilecek. Doha'daki törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve çok sayıda heyet katıldı. Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, İmam Muhammed Abdul Wahhab Camisinden naklen bildirdi.


#Ankara
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