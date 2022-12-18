Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Katara gidiyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapanış törenine katılmak üzere bugün Katar'a gidecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katara gidiyor
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle Katar'ın başkenti Doha'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılacak, Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını izleyecek.

Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Devleti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kim bu sahalarda futbol oynamak istemez
HAYAT
Kim bu sahalarda futbol oynamak istemez

Adayı miting değil biz belirleriz: İmamoğlu'na altılı masadan veto
GÜNDEM
Adayı miting değil biz belirleriz: İmamoğlu'na altılı masadan veto
Beş bin kasabalık yakaladılar

Beş bin kasa
balık yakaladılar

​Karadeniz'de yaşanan bolluk balıkçıları sevindirdi.
Katarda dev final

Katar'da dev final

​Dünya futbolunun en büyüğü bugün belli olacak.
İYİ Partili Aytun Çıray Kılıçdaroğlunun Saraçhanede olmamasına ilişkin konuştu: Bizim lehimize oldu

​Avara kasnak gibi toplanıp dağılıyorlar.

Sokaklar dolup taştı uzun kuyruklar oluştu.

Kaçan sürücü geri gelip ambulansa bindi.

​İki Filistinlinin öldürülmesine Başbakan'dan ilk tepki.

İstanbul Pendik'te yangın paniği.

​Okuldan eve dönerken başından vurularak öldürüldü.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

​İmamoğlu'na altılı masadan veto.
Teknoloji araçları aramıza girmesin

Teknoloji araçları aramıza girmesin

​Yalnızlığım bir telefon kadar yakın.
Güç birliği

Güç birliği

​Turan ordusunun temeli atıldı.
CHP FETÖ'nün işgali altında

CHP FETÖ'nün işgali altında

​Muharrem İnce eski partisinden ayrılma sebebini açıkladı.
FETÖ'cülere poşetle döviz

FETÖ'cülere poşetle döviz

​ATM'ler üzerinden dağıtıyorlar.
Az bulunan ilaçların ihracatı durduruldu

Az bulunan ilaçların ihracatı durduruldu

​'Hastalarımızın içi rahat olsun'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.