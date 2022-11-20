Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Katardan ayrıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamında bulunduğu Doha'dan özel uçak "TC-TUR" ile ayrıldı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katardan ayrıldı
Arşiv - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgiler uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı: Maçı dünya liderleri ile birlikte izledi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı: Maçı dünya liderleri ile birlikte izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi
FOTOĞRAF 18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katarda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupasının açılışı kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi.
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Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Saninin davetine icabetle geldiği Katar’ın başkenti Dohada bulunan Al Bayt Stadındaki resepsiyonda bazı liderlerle ayaküstü görüştü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve FIFA Başkanı Gianni Infantinoyla tokalaşarak sohbet etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere geldiği Doha'da liderler ve devlet temsilcileriyle bir araya geldi.


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