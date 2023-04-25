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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı

Anayasa Mahkemesi'nin 61. yıl dönümü törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salona girişinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı. Kılıçdaroğlu'nun o anki yüz ifadeleri ise dikkat çekti.

13:15 . 25/04/2023 Salı
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Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu

Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 61. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa katıldı.

Anayasa Mahkemesi'ne gelişinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra törenin gerçekleştirileceği Yüce Divan Salonu’na geçerek programa iştirak etti.

Törene Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
katıldı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı

Tören başlangıcında bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören salonuna teşrifi sırasında Kemal Kılıçdaroğlu için soğuk rüzgarlar esti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki yerini alırken Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı. Kılıçdaroğlu'nun bu anlardaki yüz ifadeleri gündem oldu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Anayasa Mahkemesi
#Kemal Kılıçdaroğlu
34 dakika önce
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