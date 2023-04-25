Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda “3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni”nde konuştu. Erdoğan, "Son 10 yılda atanan engelli öğretmen sayısı 11 bin 600'ü buldu" dedi. "Müjdelerle sizlerin yanınızda olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Bakan Özer ayrıca "Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde veriyor; 4 bin 300 öğretmen başvurmuştu, bugün 3 bin 500 atamayı gerçekleştirdik. Geriye kalan engelli öğretmelerimizi de atayacağız" ifadelerini kullandı.