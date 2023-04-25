Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı

Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 61. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa katıldı.
Anayasa Mahkemesi'ne gelişinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra törenin gerçekleştirileceği Yüce Divan Salonu’na geçerek programa iştirak etti.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı
Tören başlangıcında bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören salonuna teşrifi sırasında Kemal Kılıçdaroğlu için soğuk rüzgarlar esti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki yerini alırken Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı. Kılıçdaroğlu'nun bu anlardaki yüz ifadeleri gündem oldu.