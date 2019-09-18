Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kendi harekat planımızı devreye sokacağız
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi harekat planımızı devreye sokacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile devam eden 'güvenli bölge' görüşmelerine ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Erdoğan, "İki hafta içerisinde bir sonuç çıkmazsa, kendi harekat planlarımızı devreye sokacağız" ifadelerini kullandı. Avrupa ülkelerine 'güvenli bölge' için destek çağrısı yapan Erdoğan, "Laf ola beri gele yok. Buraya 2-3 milyon Suriyeli sığınmayıcı iskan edebiliriz. Bu husus bizim kadar Avrupa'yı da etkiliyor. Önümüze engeller çıkarılmasını kabul edemeyiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin doğusundaki terör yuvalarını temizlemek için sınıra binlerce tank ve komando sevkiyatı gerçekleştirmişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin doğusundaki terör yuvalarını temizlemek için sınıra binlerce tank ve komando sevkiyatı gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Fırat'ın doğusu için ABD ile devam eden müzakereleri hatırlatan Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Suriye krizinin suhuletle mi çözüleceği, yoksa derinleşeceği mi hususunda belirleyici olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Washington yönetiminin adım atmadığı taktirde operasyon düzenleneceğinin altını çizerek, "Güvenli bölge için iki hafta içinde bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız" dedi.

Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Dün Astana platformunun 5'inci zirvesini gerçekleştirdik. Suriye'dkei insani ve siyasi çözüm konusunda önemli adımlar attık. Anayasa komitesi üyelerinin onaylanmasıdır. Tüm pürüzler giderilmiştir. İdlib'deki sıkıntılı durumun bir parça rahatlamasını sağlayacak görüşbirliğine varılmış olmadır.

Harekat planını devreye sokacağız

  • Fırat'ın doğusundaki terör örgütüyle endişelerimizin muhataplarımız tarafından da paylaşıldığını gördük. Zirve sonrasında yaptığımız açıklamalarda da ifade ettiğimiz gibi iki hafta içinde sonuç çıkmazsa kendi harekat planlarımızı devreye sokacağız.

Avrupa ülkelerine destek çağrısı

İdlib ve Fırat'ın doğusu konusunda Avrupa'dan güçlü destek bekliyoruz. Laf ola beri gele yok. Buraya 2-3 milyon Suriyeli sığınmayıcı iskan edebiliriz. Bu husus bizim kadar Avrupa'yı da etkiliyor. Önümüze engeller çıkarılmasını kabul edemeyiz. İlkeli ve aktif tutumumuzu devam ettirmekte kararlıyız"

Erdoğan: Rektör atama kriterleri değişiyor
GÜNDEM
Erdoğan: Rektör atama kriterleri değişiyor
Türkiye içinönemli dersler var

Türkiye için
önemli dersler var

​Aramco saldırısı, hava sistemlerimizi yeniden gündeme taşıdı.
Türkiyeye has iyilik hareketi

Türkiye'ye has iyilik hareketi

​Osmanlı geleneğini sürdüren fırıncılar Yeni Şafak'a anlattı.
Dolandırıcılarınyeni numarası

Dolandırıcıların
yeni numarası

3500 dolar maaşlı işe başvurdular, dolandırıldılar.
Tuzla'da<br>fabrika yangını

Tuzla'da
fabrika yangını

​Çok sayıdaki itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Harekat planı hazır

Harekat planı hazır

​Erdoğan, Fırat'ın doğusu için ABD'ye iki hafta verdi.
Rektörlere yeni kriter geliyor

Rektörlere yeni kriter geliyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde konuştu.
Bu hale getirip<br>serbest bırakıldılar

Bu hale getirip
serbest bırakıldılar

Mahkemeden tartışmalı bir karar daha çıktı.
'Bu iş bitti' demiştim

'Bu iş bitti' demiştim

​Selçuk Bayraktar en korkutucu İHA denemesini anlattı.
Bu kadarı da pes

Bu kadarı da pes

İmam hatip okulu camisinin minaresi yıkılıyor.
Altın dolu<br>çanta yola düştü

Altın dolu
çanta yola düştü

​Çantayı alan şahıs kameralardan tespit edildi.
Kaymakam görevlendirildi

Kaymakam görevlendirildi

Karayazı Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı.
Sıra İstanbul'da

Sıra İstanbul'da

Valilik 315 kaçak yapının yıkılacağını açıkladı.
Küresel<br>markalar çıkaracağız

Küresel
markalar çıkaracağız

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı.
3 ilde bahis operasyonu

3 ilde bahis operasyonu

​Bodrum katları ile kahvehanelerde oynatıyorlar.
100 kişi arıyordu<br>cesedi bulundu

100 kişi arıyordu
cesedi bulundu

Silahla vurulduktan sonra sulama kanalına atılmış.
Aslan sahne alıyor

Aslan sahne alıyor

Devler Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacak.
Rüzgar<br>tersine döndü

Rüzgar
tersine döndü

Ağustos ayında 110 bin 538 adet satış oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.