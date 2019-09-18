Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi harekat planımızı devreye sokacağız

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin doğusundaki terör yuvalarını temizlemek için sınıra binlerce tank ve komando sevkiyatı gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Fırat'ın doğusu için ABD ile devam eden müzakereleri hatırlatan Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Suriye krizinin suhuletle mi çözüleceği, yoksa derinleşeceği mi hususunda belirleyici olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Washington yönetiminin adım atmadığı taktirde operasyon düzenleneceğinin altını çizerek, "Güvenli bölge için iki hafta içinde bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız" dedi.

Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Dün Astana platformunun 5'inci zirvesini gerçekleştirdik. Suriye'dkei insani ve siyasi çözüm konusunda önemli adımlar attık. Anayasa komitesi üyelerinin onaylanmasıdır. Tüm pürüzler giderilmiştir. İdlib'deki sıkıntılı durumun bir parça rahatlamasını sağlayacak görüşbirliğine varılmış olmadır.

Harekat planını devreye sokacağız

Fırat'ın doğusundaki terör örgütüyle endişelerimizin muhataplarımız tarafından da paylaşıldığını gördük. Zirve sonrasında yaptığımız açıklamalarda da ifade ettiğimiz gibi iki hafta içinde sonuç çıkmazsa kendi harekat planlarımızı devreye sokacağız.

Avrupa ülkelerine destek çağrısı

İdlib ve Fırat'ın doğusu konusunda Avrupa'dan güçlü destek bekliyoruz. Laf ola beri gele yok. Buraya 2-3 milyon Suriyeli sığınmayıcı iskan edebiliriz. Bu husus bizim kadar Avrupa'yı da etkiliyor. Önümüze engeller çıkarılmasını kabul edemeyiz. İlkeli ve aktif tutumumuzu devam ettirmekte kararlıyız"