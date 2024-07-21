Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma'nın devreye girmesi malum çevreleri daha çok çıldırtacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki törenleri ardından yurda dönüş yaptı.
Uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan bir gazetecinin,
"Türkiye, Barış Harekatı yaptığı zaman Türkiye’ye ambargolar uygulandı. Külliyedeki ilk veya ikinci 29 Ekim resepsiyonunda ‘uçaklarımıza tekerlek vermeyenlere karşı bizim de yapacaklarımız var’ demiştiniz. Aradan yıllar geçti. Şimdi, savunma sanayimiz var. Bu gelişmeyle ilgili bugün burada ne hissettiniz? Sizi duygulandıran bir şey oldu mu Türk savunma sanayinin geldiği noktayla ilgili?"
sorusuna şöyle cevap verdi:
'Batı ülkeleri insansız hava araçlarımızla ilgili sipariş üstüne sipariş veriyor'
'Batı ülkeleri insansız hava araçlarımızla ilgili sipariş üstüne sipariş veriyor'
"Biliyorsunuz, uçaklarımızın lastiklerini dahi alamıyorduk ama şu anda Petlas uçaklarımızın lastiklerini yapar hale geldi. Çok önemli bir adım. Üstelik Anadolu'nun göbeğinde. İnsansız hava araçlarından SİHA’lara kadar geldiğimiz nokta belli. Aselsan, Havelsan, Roketsan, tüm bunlar şu anda savunma sanayiinde dünyayla adeta yarış halinde. Bundan dolayı da çok çok mutluyuz. Özellikle de şu anda Batı ülkeleri bizim insansız hava araçlarımızla ilgili sipariş üstüne sipariş veriyor. Ülkelerin hangileri olduğunu söylemeyeceğim. Ama Avrupa Birliği ülkelerinin artık bizden bu tür taleplerde bulunması devranın nasıl değiştiğini gösteriyor. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor.
'Kızılelma devreye giriyor'
'Kızılelma devreye giriyor'
Kızılelma şu anda devreye giriyor. Bunların devreye girişinin o malum çevreleri çok daha çıldırtacağına eminim. Özellikle Amerika'daki seçimin de bu işte tayin edici bir rolünün olduğunu düşünüyoruz. Bu seçimin neticesiyle birlikte ne gibi adımlar atılabilir, bunları da ayrıca göreceğiz ama ibre Türkiye'nin lehine dönüyor diye düşünüyorum. Bundan dolayı da huzur içindeyim. Sizler de huzur içinde olun. Kendi uçağımızı yapıyoruz, kendi uydumuzu yapıp uzaya yolladık. Daha iyisini yapacak, daha ileri gideceğiz. Bizi en çok duygulandıran ise artık bizim gençlerimizin asla yılgınlığa kapılmadan “ben yaparım” demesidir. Biz çok güçlü tohumlar attık, onlar filizleniyor ve gelecekte boy verecekler."
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kuzey Kıbrıs
#KIZILELMA
1 saat önce