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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma'nın devreye girmesi malum çevreleri daha çok çıldırtacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından ana vatana dönüş yaptı. Dönüş yolunda uçaktaki gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan geçmişte Türkiye’ye uygulanan ambargolara ve milli savunma sanayine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Seren Som
12:00 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 12:20 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki törenleri ardından yurda dönüş yaptı.

Uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.


Erdoğan bir gazetecinin,
"Türkiye, Barış Harekatı yaptığı zaman Türkiye’ye ambargolar uygulandı. Külliyedeki ilk veya ikinci 29 Ekim resepsiyonunda ‘uçaklarımıza tekerlek vermeyenlere karşı bizim de yapacaklarımız var’ demiştiniz. Aradan yıllar geçti. Şimdi, savunma sanayimiz var. Bu gelişmeyle ilgili bugün burada ne hissettiniz? Sizi duygulandıran bir şey oldu mu Türk savunma sanayinin geldiği noktayla ilgili?"
sorusuna şöyle cevap verdi:

'Batı ülkeleri insansız hava araçlarımızla ilgili sipariş üstüne sipariş veriyor'

"Biliyorsunuz, uçaklarımızın lastiklerini dahi alamıyorduk ama şu anda Petlas uçaklarımızın lastiklerini yapar hale geldi. Çok önemli bir adım. Üstelik Anadolu'nun göbeğinde. İnsansız hava araçlarından SİHA’lara kadar geldiğimiz nokta belli. Aselsan, Havelsan, Roketsan, tüm bunlar şu anda savunma sanayiinde dünyayla adeta yarış halinde. Bundan dolayı da çok çok mutluyuz. Özellikle de şu anda Batı ülkeleri bizim insansız hava araçlarımızla ilgili sipariş üstüne sipariş veriyor. Ülkelerin hangileri olduğunu söylemeyeceğim. Ama Avrupa Birliği ülkelerinin artık bizden bu tür taleplerde bulunması devranın nasıl değiştiğini gösteriyor. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor.

'Kızılelma devreye giriyor'

Kızılelma şu anda devreye giriyor. Bunların devreye girişinin o malum çevreleri çok daha çıldırtacağına eminim. Özellikle Amerika'daki seçimin de bu işte tayin edici bir rolünün olduğunu düşünüyoruz. Bu seçimin neticesiyle birlikte ne gibi adımlar atılabilir, bunları da ayrıca göreceğiz ama ibre Türkiye'nin lehine dönüyor diye düşünüyorum. Bundan dolayı da huzur içindeyim. Sizler de huzur içinde olun. Kendi uçağımızı yapıyoruz, kendi uydumuzu yapıp uzaya yolladık. Daha iyisini yapacak, daha ileri gideceğiz. Bizi en çok duygulandıran ise artık bizim gençlerimizin asla yılgınlığa kapılmadan “ben yaparım” demesidir. Biz çok güçlü tohumlar attık, onlar filizleniyor ve gelecekte boy verecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC dönüşü önemli mesajlar: Yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz o üssü görmeleri yetecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından uçakta aralarında Yeni Şafak Gazetesi Ekler Sorumlusu Ayşe Olgun'un da olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Yunanistan'la Larnaka kıyılarında deniz üssü inşa etme girişimiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını Kuzeyde yaparız. Mesela yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz. Sakarya Gaz Sahası’ndaki gaz üretiminde kullanılacak, yüzer gaz işletme platformu gemisi. Yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olacak. 300 metre boyunda 58 metre genişliğinde. 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgazı üretecek bu platform belki orada 15-20 yıl kalacak. Adeta bir üs gibi. Önümüzdeki hafta yola çıkıyor ve Türkiye'ye gelecek. Zaten o üssü gördükleri zaman yeter onlara" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne 'Kızılelma' vurgusu: Fetih anlaşılmadan...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yılı sebebiyle Fatih Sultan Mehmet ve ordusunu yâd eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, fetihin dünya tarihi için ne kadar önemliyse, Fatih-millet kimliği bakımından da aynı derece mühim olduğunu belirtti. Fetihin anlaşılmadan milletin mefkuresinin, Kızılelma idealinin anlaşılmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Fetih anlaşılmadan gemileri karadan yürütülen azim, ufuk ve strateji anlaşılmaz. Fetih İstanbul'un karanlık bahtını, aydınlığa çevirmek demektir. Fetih şehri bir gül bahçesine, gönül bahçesine dönüştürmek demektir. Fethe işgal diyenlerin şehri istila eden Haçlı sürülerinden farkı yoktur." dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Kuzey Kıbrıs
#KIZILELMA
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