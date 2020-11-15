Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'İstanbul' ile havalanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya gitti. Erdoğan’ı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı. Ziyaret çerçevesinde KKTC'nin 37’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere katılacak Erdoğan’ın daha sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte 46 yıl sonra geçtiğimiz ay açılan Maraş’a gitmesi bekleniyor.
Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve öteki ilgililer tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile beraberindeki heyet de Lefkoşa'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılması bekleniyor.
Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'i görüşecekler
İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınıp Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.