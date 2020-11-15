Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve öteki ilgililer tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile beraberindeki heyet de Lefkoşa'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılması bekleniyor.

AA Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı.

Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'i görüşecekler

İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınıp Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayın 15'inde Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs seçimleriyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'KKTC'de şükürler olsun seçim yapıldı ve Türkiye'yi seven kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. Ayın 15'inde Sayın Bahçeli'yle birlikte inşallah KKTC'de törenlere katılacağız ve kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz

DÜNYA 46 yıllık hasret bitti

OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ı açıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir' dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, 'Perşembe günü halkımız Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacak' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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