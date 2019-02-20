Erdoğan: Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Gelişmiş ülkeler yaşlı nüfuslarıyla gelecek endişesi içerisindedir.

Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür.

Yaşlı hizmetlerini sadece maddi imkanlarla sınırlı görmek onlara yapılacak en büyük haksızlıktır.

Yaşlılarını en yüksek makama oturtan, 'ak saçlı' diyerek bilgeliği onlarla simgeleyen bir kültüre sahibiz.

Yaşlılarımıza sahip çıkmak, aynı zamanda geleceğimize sahip çıkmaktır

Medeniyet ve kültür değerlerimizin nesillerden nesillere aktarılması konusunda büyüklerimizin rolünün; okuldan, öğretmenden, kitaptan daha fazla olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla yaşlılarımıza sahip çıkmak, aynı zamanda geleceğimize sahip çıkmaktır.

Aynı şehirde yaşayıp anne babalarımızı torunlarla en azından hafta sonu bir araya getirmiyorsak vebal altındayız demektir.

Tarihe baktığımızda en önemli eserlerin büyük bölümünün yaşlılık döneminde verildiğini görüyoruz. Mimar Sinan Selimiye Camii'ni inşa ettiğinde 80 yaşındaydı.

2003 yılından bu yana, yaşlılarımız için önemli hizmetleri hayata geçirdik. Huzurevlerinde bakılan yaşlı sayısı 5 bini bulmazken, bugün 14 bine yaklaştı. Hiçbir yaşlımızı çaresiz bir şekilde dört duvar arasında bırakmıyor, hepsine sahip çıkıyoruz.

2019-2023 dönemini kapsayan bir "yaşlı vizyon belgesi" hazırladık.