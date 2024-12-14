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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

15:2614/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Erzurum

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