Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
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#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Erzurum
Ayrıntılar geliyor...
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