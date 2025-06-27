Cumhurbaşkanı Erdoğan Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda konuştu: Takoz siyasetine teslim olmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda açıklamalarda bulundu.









Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;





"İki gün boyunca alacağınız kararların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Forumun önemli bir platform olacağına yürekten inanıyorum. Foruma katkı verecek siz değerli dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.





Tarihte olduğu gibi günümüzde olduğu gibi ulaşım imkanlarını geliştiren ülkeler bilişimsel gelişimlerini de ilerletiyor. Yol medeniyettir dedik. Bu anlamda büyük bir yatırım seferberliğini başlattık.





Küresel ekonomide insan ve mal dolaşımını sağlayan lojistik hatların önemi görülüyor. Bölgemizde son dönemde yaşanan gerilimler Hürmüzün Boğazı'nda ve hava sahasında olan belirsizlikler yeni güzergahların kıymetli olduğunu gösterdi.









Yatırımların üretime etkisi ise 1 trilyon 65 milyon dolara denk geliyor. Sanayiden ihracat turizmden lojistik hizmetlerine kadar yatırımlardan bir çok sektörler faydalandı. Ulaştırma yatırımlarımız sayesinde istihdamda da ciddi artışlar sağladık.









Tüm bu yatırımları yaparken engellemeye çalışan muhalefet ile de mücadele ettik. İstanbul Havalimanı ile ilgili hep iftira attılar. Yeni yol yaparak trafik sorunu çözülmez dediler, gün oldu göçü hızlandırır iddiaları ile hızlı tren projelerini engellemeye çalıştılar. Hizmetlerimizi dinamitlemeye çalıştılar. Muhalefet ideolojik konfor alanının dışına çıkmaya yanaşmadı. Biz takoz siyasetine hiç bir zaman teslim olmadık.





Kalkınma yolu projesine önem veriyoruz. Bir barış projesi olan kalkınma yolu bölgesel istikrarın anahtarıdır.





Kalkınma Yolu'yla jeopolitik imkanlarımızı tüm bölgemizin faydalanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz."







