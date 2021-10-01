Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kürt sorunu' denilen meseleyi biz çözdük
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasama yılı açılışı dolayısıyla milletvekillerine hitap etti. Erdoğan, "Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla biz çözdük" dedi.
TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için özel gündemle toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasama yılı açılışı dolayısıyla milletvekillerine hitap etti.
"İSTİSMAR EDENLERİN MASKELERİNİ DÜŞÜRECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 'Kürt sorunu' meselesine de değinen Erdoğan, "Kürt sorunu denilen meseleyi çözdük" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla biz çözdük. İstismar edenlerin maskelerini düşüreceğiz."