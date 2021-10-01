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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kürt sorunu' denilen meseleyi biz çözdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasama yılı açılışı dolayısıyla milletvekillerine hitap etti. Erdoğan, "Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla biz çözdük" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt sorunu denilen meseleyi biz çözdük
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için özel gündemle toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasama yılı açılışı dolayısıyla milletvekillerine hitap etti.

"İSTİSMAR EDENLERİN MASKELERİNİ DÜŞÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 'Kürt sorunu' meselesine de değinen Erdoğan, "Kürt sorunu denilen meseleyi çözdük" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla biz çözdük. İstismar edenlerin maskelerini düşüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adına Kürt sorunu denen meseleyi biz çözdük
OYNAT 01:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adına Kürt sorunu denen meseleyi biz çözdük
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılış programında konuştu. Yapılan en büyük hizmetlerden birinin de güvenlik stratejisini değiştirmek olduğunu söyleyen Erdoğan, 'Sınırlarımızın dibinde bir veya bir kaç terör koridoru oluşturulmasının önüne geçtik. Adına Kürt sorunu denen meseleyi hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla biz çözdük. Diyarbakır'daki vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde ret, inkar politikalarını nasıl ortadan kaldırdıysak bu meseleyi hala istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz. Diyarbakır annelerinin şanlı direnişleri ile terör örgütünü tir tir titrettikleri bir dönemi başlattık.' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te hitap ediyor.

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