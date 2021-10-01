Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kürt sorunu' denilen meseleyi biz çözdük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adına Kürt sorunu denen meseleyi biz çözdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılış programında konuştu. Yapılan en büyük hizmetlerden birinin de güvenlik stratejisini değiştirmek olduğunu söyleyen Erdoğan, 'Sınırlarımızın dibinde bir veya bir kaç terör koridoru oluşturulmasının önüne geçtik. Adına Kürt sorunu denen meseleyi hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla biz çözdük. Diyarbakır'daki vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde ret, inkar politikalarını nasıl ortadan kaldırdıysak bu meseleyi hala istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz. Diyarbakır annelerinin şanlı direnişleri ile terör örgütünü tir tir titrettikleri bir dönemi başlattık.' ifadelerini kullandı.