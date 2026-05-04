Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'ı kabul etti

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ankara'da.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
