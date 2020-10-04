Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın, Libya Başbakanını kabulü sona erdi
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı'nı kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti. İki liderin saat 19.00'da başlayan görüşmesi bir saat sürdü. Erdoğan ve Serrac'ın görüşmesinden sonra yaklaşık bir buçuk saat de heyetler arası görüşme gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Libya Başbakanı Serrac - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Libya Başbakanı Serrac - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz

Önce ikili, sonra heyetler arası görüşme gerçekleşti

  • Saat 19.00'da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşme de 1,5 saatte tamamlandı. Serrac ve beraberindeki heyet daha sonra köşkten ayrıldı.

Erdoğan ve Serrac'dan kritik görüşme: Libya'daki son durum masaya yatırılacak
GÜNDEM
Erdoğan ve Serrac'dan kritik görüşme: Libya'daki son durum masaya yatırılacak
  • Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Abone Ol Google News
Ateşkes için üç şart

Ateşkes için üç şart

​Aliyev, Ermenistan'ın yapması gerekenleri sıraladı
Doktoru konuştu

Doktoru konuştu

​Trump'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri aktardı.
Galatasarayı üzdü

Galatasaray'ı üzdü

​Haftanın kapanışında Galatasaray, Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi.
'Rehavete kapılmamalıyız'

'Rehavete kapılmamalıyız'

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.
Bölgeyi derhal terk edin

Bölgeyi derhal terk edin

​MSB'den Ermenistan-PKK ittifakına son uyarı.

​MHP lideri Bahçeli'den kritik öneri.

Beşiktaş kayıplarda

Beşiktaş kayıplarda

Siyah-beyazlılar evinde Gençlerbirliği'ne kaybetti.

​Taksicilerin sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı.

Cebrail kenti Ermeni güçlerinden temizlendi.

Yüzde 80'i tamamlandı, iskeleler söküldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.