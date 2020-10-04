Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı'nı kabulü sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti. İki liderin saat 19.00'da başlayan görüşmesi bir saat sürdü. Erdoğan ve Serrac'ın görüşmesinden sonra yaklaşık bir buçuk saat de heyetler arası görüşme gerçekleşti.

Haber Merkezi 04 Ekim 2020, 22:24 Son Güncelleme: 04 Ekim 2020, 23:02 AA