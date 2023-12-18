Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da: Ticarette yeni hedef

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı’nda, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ile eşi Ekrem Ekşioğlu karşıladı.

Gazze'deki son durum başta olmak üzere güncel siyasi ve diplomatik gelişmeler ele alınacak. İki ülke arasındaki işbirliği ve ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak. Bu kapsamda, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplanacak.

Macaristan'la ticarette yeni hedef





İki ülke bakanları ilişkileri her yönüyle değerlendirerek yeni anlaşmalara imza atacak. Anlaşmalarla, işbirliğinin artması özellikle ikili ticaretin ivme kazanması bekleniyor.





İki ülkenin öncelikli hedefi, bu yılın ilk 10 aylık döneminde 3,3 milyar dolar olan ticaret hacmini ilk aşamada 6 milyar dolara çıkarmak. Sonraki aşamada, 10 milyar dolarlık ticarete ulaşmak için atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. İki ülke, enerji alanında önemli projeler hayata geçirecek.

Bu yıl imzalanan anlaşma kapsamında 2024'ten itibaren Türkiye Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek.



