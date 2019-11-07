Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristandan ayrıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak üzere resmi ziyarette bulunduğu Macaristan'dan "TC-TUR" uçağıyla TSİ 21.45'te ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ferenc Liszt Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, KKTC Macaristan Temsilcisi Selda Çimen ve Büyükelçilik personeli uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macar Başbakan Orban'dan asker selamı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macar Başbakan Orban'dan asker selamı

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Macaristan'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Rusya teröristleri çıkaramadı
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Rusya teröristleri çıkaramadı
Ateş püskürdü

Ateş püskürdü

Trump'ın hedefinde ​azil soruşturması ve basın vardı.
Rusyada eski dostu durduramadık

Rusya'da 'eski
dost'u durduramadık

Trabzonspor, Fernandes'in iki gol attığı maçtan eli boş döndü.
Portekizde skandal karar!

Portekiz'de
skandal karar!

​Litvanyalı hakem için tepki mesajları atılıyor.
Braga'da ikinci perde

Braga'da ikinci perde

​Siyah beyazlılar iddiasını devam ettirmek istiyor.
Kırmızı listeden <br>2 isim çıktı

Kırmızı listeden
2 isim çıktı

Birçok saldırının failler teröristler öldürüldü.
PKK bölgeden çekilmedi

PKK bölgeden çekilmedi

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama.

AP üyesinin <br>yüzüne söyledi

AP üyesinin
yüzüne söyledi

"Avrupa Birliği artık PKK'ya destek vermesin."

ABD ve Rusya <br>teröristleri çıkaramadı

ABD ve Rusya
teröristleri çıkaramadı

Erdoğan, Budapeşte'de iki ülkeye verilen sürenin altını çizdi.

Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Siyanür düzeyleri öldürücü

Siyanür düzeyleri öldürücü

İstanbul Valiliği'nden, 4 kardeşin sır ölümüyle ilgili açıklama.
Karşılıklı selamlaştılar

Karşılıklı selamlaştılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macar Başbakan Orban asker selamı verdi.
TBMM'ye ilk girişi değilmiş

TBMM'ye ilk girişi değilmiş

PYD'li teröristi sadece CHP'li Ağbaba ağırlamamış.
Soruşturma iptal

Soruşturma iptal

Fransız şirketi'nin DEAŞ'a haraç verdiği iddia edilmişti.
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
Gündem

Hutbede ismi Atatürk yasaklamış

“Hutbelerde neden Atatürk’ün adı geçmiyor” diye istismar siyaseti yapanlara tarihi cevap arşivden çıktı. Atatürk, 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasaklamış. Tüm valiliklere gönderilen kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet’e dua edilmesi isteniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Ekonomi

Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

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