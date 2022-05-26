Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderleri ile diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'ın, Macron ile görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya üyelikleri süreci de ele alındı.

"Teröre destek müttefiklikle bağdaşmaz"

Cumhurbaşkanı, terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını da ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil bir barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

GÜNDEM Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu ele aldı

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğiz